Emre Belözoğlu'ndan Hagi mi Alex mi sorusuna dikkat çeken yanıt

Fenerbahçe'de dün resmen sportif direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu, katıldığı Haber Global TV'de Candaş Tolga Işık'ın 'Az önce konuştum' adlı programda çarpıcı açıklamlarda bulundu. Belözoğlu, en zorlandığı transferi açıklarken Hagi - Alex karşılaştırması yaptı.

''Hagi mi Alex mi?'' sorusuna yanıt veren Emre, şu açıklamayı yaptı; ''Fatih Terim büyük bir teknik adam. Kariyeri de ortada. Her zaman iyi anılarla hatırlıyorum. Başarısının devam etmesini diliyorum. Hagi'yi Alex'ten ayıran, Hagi asker bir oyuncuydu. Kaybetmez, mücadele eder. Belki de benim gelişimimde, agresif olmamda onun da payı vardır. Hagi Türkiye'de gördüğüm en büyük futbolcu.

''Hagi'nin bende çok katkısı olmuştu''

Hagi Türkiye'de gördüğüm en büyük futbolcu. Antrenman biterdi. Bize bağırırdı, "Nereye gidiyorsunuz" diye, beraber bizi çalıştırırdı. O dönemde Hagi'nin bende çok katkısı olmuştu.''

''En zor transfer Mert Hakan''

Mert Hakan Yandaş transferinin kendisini zorladığını ifaden Emre, ''En zor transfer aslında 3-4 tane isim var. Mert Hakan olabilir. Çünkü çok karakterli bir oyuncu. Hem onun hem bizim adımıza zorlu bir süreç oldu. Mert istedi. Bizim de bütçemiz belliydi. Çok farklı sebeplerle tercihi Fenerbahçe oldu. 35'ten sonra kimi arasak "Alo ben Emre abin" oluyor. Doğum günü pastama bile yazmışlardı. Bir efsane oldu ama ben çok abartılacak bir şey yaptım gibi gelmiyor bana. Beni motive eden sözcükler; yaptığın şu anki görevin Türkiye'de bir karşılığı yok dedi çoğu kişi.'' dedi.

'Eşim de ben de gözyaşı döküyoruz şu anda'

Gökhan Gönül transferinden bahseden Emre, ''Gökhan Gönül transferini bitirdiğimiz zaman Gökhan lig bittikten sonra başkanımızla oturdu konuştu. İlk görüşmeyi ben yaptığım için Gökhan beni duygulandırdı. 'Bana çocuk hayalimi yaşattın. Eşim de ben de gözyaşı döküyoruz şu anda.' Benim için iyi oyuncu vardır, yaş yoktur. Kruse'yi ben göndermedim, kendi gitti. Aramızda hiçbir şey olmadı. Ailesinden uzak diye kulüp çok destek oldu. Maalesef bu iyi niyet güzel karşılık bulmadı Max tarafından.'' şeklinde konuştu.