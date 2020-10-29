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İzmir'de dehşet anları! 7 kişi pompalı silah e sopalarla tekel bayisini bastı

İZMİR’in Torbalı ilçesine bağlı bir mahallede yaşanan tartışma sonrası ellerinde pompalı tüfekler ve sopalarla 7 kişi bir tekel bayisini bastı. 2 kişinin bıçaklandığı, 2 kişinin darp edildiği dehşet anları ise kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, bölgede “drift” yapılması nedeniyle bir tartışma yaşandı. Tartışma sonrası “drift” yaptığı iddia edilen grup, kısa bir süre sonra ellerinde pompalı tüfekler ve sopalarla bölgeye tekrar geldi.

Minibüsten inen 7 kişi, tekel bayisini bastı. İş yeri sahibi Özkan B. ve Uğur K. bıçaklanırken, bölgede bulunan ve olaya müdahil olan 2 kişi de grup tarafından darp edildi. Öte yandan, 7 kişinin pompalılar ve sopalılarla iş yerine geliş anı kameralara yansıdı.

Görüntülerde tekel bayisine giren kişiler, dükkanı dağıtıyor. Marketteki kişiler de o sırada korkarak yere çöküyor. Bu sırada iş yerini basan bir kişi, elindeki sopayla marketteki gencin kafasına vuruyor. Olay sonrasında 6 kişinin jandarma tarafından gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, bıçaklanan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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