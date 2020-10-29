Antalya'da önce hortum sonra dev girdap oluştu! Tüyler ürperten görüntü
ANTALYA’nın Kaş ilçesinde Patara Antik Kenti açıklarında hortum görüntülendi. Denizin üzerinde bir süre görüntülenen hortum, denizde büyük bir girdap oluşturdu.
Antalya’nın Kaş ilçesinde Parata Antik Kenti açıklarında hortum ve girdap oluştu. Patara Antik Kenti açıklarında bu sabah saatlerinde çıkan hortum, vatandaşların cep telefonuyla kaydedildi. Kıyıdan oldukça uzak bölgede çıkan hortum, görenleri ürküttü. Denizin üzerinde bir süre görüntülenen hortum, denizde büyük bir girdap oluşturdu.