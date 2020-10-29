BIST 1.127
DOLAR 8,32
EURO 9,77
ALTIN 502,20
GÜNCEL

Antalya'da önce hortum sonra dev girdap oluştu! Tüyler ürperten görüntü

ANTALYA’nın Kaş ilçesinde Patara Antik Kenti açıklarında hortum görüntülendi. Denizin üzerinde bir süre görüntülenen hortum, denizde büyük bir girdap oluşturdu.

Antalya’nın Kaş ilçesinde Parata Antik Kenti açıklarında hortum ve girdap oluştu. Patara Antik Kenti açıklarında bu sabah saatlerinde çıkan hortum, vatandaşların cep telefonuyla kaydedildi. Kıyıdan oldukça uzak bölgede çıkan hortum, görenleri ürküttü. Denizin üzerinde bir süre görüntülenen hortum, denizde büyük bir girdap oluşturdu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Tedbirleri umursayan yok! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1008 kişiye ceza
Konya'da temizlik yaparken buldu! Gözlerine inanamadı
Mersin'de 9 gündür kayıp genç bakın nerede ortaya çıktı
MHP'den Davutoğlu'na olay yanıt! Neşeli Günler’in Palavra Bakanı Ziya’yı solda sıfır bırakır
Azerbaycan: Ermenistan'ın saldırılarında 90 sivil öldü, 392 kişi yaralandı
Gaziantep'te 2,5 aylık bebek feci şekilde can verdi! Babası cesedini kucağında taşıdı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Danla Bilic pahalı cipiyle dikkat çekti! Yeni Enes Batur açıklaması
Kadın kafası kesilerek öldürüldü! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı terör
KYK burs başvurusu 2020 ne zaman nasıl yapılır?
Emre Belözoğlu'ndan Hagi mi Alex mi sorusuna dikkat çeken yanıt
Bursa'da Cumhuriyet ile yaşıt olan Fethiye Teyze o günleri anlattı! İzleyenleri duygulandırdı
Kargolar bugün açık mı 29 Ekim kargo çalışma saatleri
Özlem Gürses canlı yayında söyledi İsmail Saymaz 'gerçekten mi şaka da değil' dedi
PTT bugün açık mı PTT çalışma saatleri yarın açık mı?