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Bursa'da boylarından büyük hırsızlık yaptılar! İşte o anlar

Bursa'da bir zincir markette gerçekleşen hırsızlık olayında iki çocuğun dev ekran televizyonu çaldıkları an saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Olay merkez Yıldırım ilçesinde yaşandı. Yaşları küçük olduğu görülen iki çocuk, kasiyerin kasadan ayrılmasını fırsat bilerek büyük ekran televizyonu marketten çaldı. Son derece rahat bir tavırla hareket eden iki hırsızlık şüphelisi, boylarından büyük televizyonu tek taşıyamayacaklarını anlayınca marketten birlikte tutarak çıkarttı.

Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde çocukların soğuk kanlılığı görenleri şaşkına çevirdi. Market görevlilerin ihbarı üzerine polis olayla alakalı tahkikat başlattı.

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