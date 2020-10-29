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MEDYA

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan: Karikatüre niye tepki gösteriyorsunuz

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın Hz. Muhammed ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal karikatürlerle ilgili yorumu tartışma konusu oldu. Arslan, "Karikatüre niye tepki gösteriyorsunuz, ekonomimizin sıkıntıya girmesini nasıl göze alıyorsunuz?" dedi.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Charlie Hebdo'da yayımlanan ve Hz. Muhammed'i hedef alan skandal karikatüre Türkiye'nin karşı çıkmasını eleştirdi.

Karikatürlerin çok çirkin olduğunu söyleyen Arslan, 'Olabilir ama siz bunun karşılığında İslam aleminden ses çıkartan tek ülke olup, ekonomimizi sıkıntıya girmesini neden göze alıyorsunuz nasıl göze alıyorsunuz?' ifadelerini kullandı.

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