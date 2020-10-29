Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan: Karikatüre niye tepki gösteriyorsunuz

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, Charlie Hebdo'da yayımlanan ve Hz. Muhammed'i hedef alan skandal karikatüre Türkiye'nin karşı çıkmasını eleştirdi.

Karikatürlerin çok çirkin olduğunu söyleyen Arslan, 'Olabilir ama siz bunun karşılığında İslam aleminden ses çıkartan tek ülke olup, ekonomimizi sıkıntıya girmesini neden göze alıyorsunuz nasıl göze alıyorsunuz?' ifadelerini kullandı.