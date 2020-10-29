CHP'li Özgür Özel: İzmir Marşı okuyunca yağmur yağmayı kesti
MANİSA'da partisinin 'alternatif' 29 Ekim kutlamalarına katılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İzmir Marşı'nın okunmasıyla birlikte güne sağanak yağışla başlayan havanın açtığını belirterek, "Bulutlar bile ağlamayı kesti, bulutlar yükseldi önümüz aydınlandı" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa'da partisi tarafından düzenlenen 'alternatif 29 Ekim' töreninde konuştu.
CHP'li Özel, cumhuriyetin çivisinin çıktığı devletin savurulduğu süreçte Manisa'da bugünkü törenlerde Manisa'nın üzerindeki kara bulutların ağladığını söyledi.
İzmir marşının okunmasıyla birlikte güne sağanak yağışla başlayan şehirde havanın düzeldiğine işaret eden Özel "İzmir Marşı çalarak, 10. Yıl Marşı çalarak Atatürk'ün kurduğu CHP'si ve onunla aynı değeri paylaşanlar meydana yürüdüler. Bulutlar bile ağlamayı kesti, bulutlar yükseldi önümüz aydınlandı" dedi.