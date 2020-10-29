Minik oğlunu ayaklarından tavana asıp hortumla dövdü! Çocuğuna bunu yapan Uygurlar'a ne yapmaz

ÇİN yüzbinlerce Uygur çocuğunu anne ve babalarından koparıp kamplarda asimilasyona ve işkenceye aldı. Uygur Türklerine yapılan zulme tüm dünya tepki gösterirken, Çin'den tüyleri diken diken eden bir görüntü geldi.

Görüntülerde Çinli bir baba, ayaklarından kapıya asıp üzerini soyduğu küçük oğlunu hortumla dövüyor. Vicdansız baba her hortumu vuruşunda küçük çocuğun çığlıkları tüyleri diken diken ediyor?