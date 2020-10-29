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DÜNYA

Canlı yayında muhabir neye uğradığını şaşırdı! İşte o anlar

AVUSTRALYALI bir muhabir, akşam bülteni için canlı yayına bağlanmaya hazırlanırken yüzüne kuş çarptı.

Nine Network muhabiri Brett McLeod, akşam bülteni için koronavirüs tedbirleri ile ilgili son gelişmeleri vermek için canlı yayına girmeye hazırlanıyordu.

Yayına saniyeler kala, saksağan olduğu düşünülen bir kuş, McLeod'un kafasına çarptı. Bölgede bahar aylarında yuva yapan saksağan kuşları, yuvalarına yakınlaşan insanlara sık sık saldırıyor. Bölge halkı ise olası kuş saldırılarına karşı kasklarla önle alıyor.

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