Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çanta cevabı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi açılış törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Eşimle değil benimle konuşsun” sözüne şöyle yanıt verdi:

"Eğer bir ülkede Kübra bebek açlıktan ölmüşse siz kalkıp Fransız mallarını boykot edin diye çağrı yapıyorsanız, önce topluma örnek olacak kişiler sizlersiniz. Ben topluma örnek olması gereken, devlet yöneticilerinin yoksulluğun bu boyutlarda olduğu bir dönemde 50 bin dolarlık bir çantayla gezmelerini doğru bulmam. Vicdani değil, ahlaki değil. Açık söylüyorum imani de değil.

Komşusu bırakın aç olmayı binlerce kişi açken siz 50 bin dolarlık çantayla gezemezsiniz. Ben bir kişiyi hedef almış değilim. Ben sadece devleti yönetenlerin Türkiye'ye örnek olmaları gerektiğine dikkat çektim. Bir boykot çağrısı yapıyorsanız önce boykotu siz yapacaksınız.

Çocuk aç yatacak, işsizlik almış boyunu gidecek, on milyonlarca gencimiz işsiz olacak, ben kalkacağım boykottan söz edeceğim, ben saraylarda krallar gibi yaşayacağım, vatandaş perişan olacak. Ben bunu dile getirdiğimde de eşimle değil benimle konuş diyor, ben seninle zaten her zaman konuşmaya hazırım. Senin dünya kadar televizyonun var. Kendine güveniyorsan, mangal gibi yürek varsa, dünyaya meydan okuyorsun bir de bana meydan oku kardeşim. A Haber var, çıkalım. Yüreğin varsa cesaretin varsa beraber tartışalım.

Hiçbir osmanlı padişahının bu kadar sarayı olmadı. Bu saraylardan birisinde gitsin otursun, yanına ekonomiden pembe masallar diye bir kitap alsın, arada sıkıldığı zaman A Haber'e baksın. Kendi dünyasını kendi yaşasın. Türkiye'nin gerçekliğinden koptular. Dolar almış başını gidiyor.

50 bin dolarlık çantayı bu ülkede, ülkeyi yönetenlerin kendileri taşıyamazlar. Kendileri ve aileleri örnek olmak zorundadırlar. Siz açlıktan çocuklar ölürken 50 bin dolarlık çanta taşıyorsanız ben buna vicdani olarak da insani olarak da isyan ederim. Bu vatandaşın Fransız malını alacak parası var mı? 50 bin dolarlık çantayla askıda ekmeğin bir arada tartışılması hepimizin ortak düşüncesini oluşturmalı. Bir tarafta askıda ekmek bir tarafta 50 bin dolarlık çanta... Ben bunu eleştirmeyecek miyim?"