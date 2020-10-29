Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etti

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde sürerken; Ermenistan ordusu, sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Azerbaycan ordusunun insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan’daki sivil yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan’a ait askeri araçların imha edildiği aktarıldı.

Bakanlık, imha edilen hedeflere ait görüntüleri paylaştı.