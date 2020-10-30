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MEDYA

Yine TELE 1 televizyonu yine rezalet! E çüş artık! E yuh artık! E oha artık!

TELE 1 programcısı Musa Özuğurlu, canlı yayında "Polisler Türkiye'de cemevlerine girip rahatlıkla işeyebiliyor" iftirasını attı. Ahmet Hakan o sözlere "E çüş artık! E yuh artık! E oha artık!" diye tepki gösterdi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında TELE 1 televizyonunda sabah programını sunan Musa Özuğurlu'nun, "Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başında olduğu teşkilatın memurları Türkiye'de cemevlerine girip rahatlıkla işeyebiliyor" sözlerine, "E çüş artık! E yuh artık! E oha artık!" diye tepki gösterdi. Hakan şunları kaydetti:

“PROVOKASYON” sözcüğü, içi boşaltılmış bir sözcüktür. Olur olmaz her durumda kullanıldığı için. Fakat şu olay, “provokasyon” sözcüğünün ete kemiğe bürünmüş halinden başka bir şey değil. TELE 1 adlı televizyon kanalının ekranında program yapan adamın birinin yaptığı yorum aynen şöyle:

Bu gözler çok provokasyon gördü ama...

“Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başında olduğu teşkilatın memurları Türkiye’de cemevlerine girip rahatlıkla işeyebiliyor. Böyle olduğu halde Erdoğan, Merkel’i rahatlıkla eleştirebiliyor.”

E çüş artık! E yuh artık! E oha artık!

Bu gözler çok provokatör gördü ama provokasyonunu bu kadar göstere göstere yapanını görmedi.

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