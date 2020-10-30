BIST 1.127
DOLAR 8,30
EURO 9,70
ALTIN 499,42
GÜNCEL

İzmit'teki Cumhuriyet kutlamasında skandal! CHP'li gençler 'Andımız'ı yanlış ve eksik okudu

İZMİT'te düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları üyeleri, hep bir ağızdan eşlik ettikleri Andımız'ı yanlış ve eksik okudu.  

İzmit'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında CHP Kocaeli İl Başkanlığı tarafından yürüyüş düzenlendi. İzmit Yürüyüş Yolu'nda yapılan kutlama yürüyüşünün ardından Kent Meydanı'nda konuşmalar gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları üyeleri, açtıkları dev Türk bayrağının etrafında, hep bir ağızdan Andımız'ı okumaya başladı.

Doğrusu, "Küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak" olan Andımız'ı, "Küçüklerimi korumak, büyüklerimi sevmek" olarak okuyan CHP'li gençler, daha sonra "Ülküm: yükselmek, ileri gitmektir. Ey Büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim" kısmını atlayarak, "Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene" sözlerini hep bir ağızdan söyledi.

Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından yaşanan duruma tepki gösterdi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Tufan Tükek vakaların arttığı İstanbul'u uyardı: Bu bir şaka değil...
İzmir'de bisikletçi genç kız feci şekilde ölmüştü! Şoförün ifadesi şok etti
Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Uzun zaman sonra ilk kez net altın sattı
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Ankara tava yerine köfte, çikolata ve turşu da olmayacak
Bunu yapan yandı! Uydudan tespit edilecek 2021'den itibaren elektrik verilmeyecek
Samsun'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mucize Doktor 36. bölüm fragmanı
Alev Alev 1. bölüm fragmanı
Uğur Işılak aslen nereli kaç yaşında? Uğur Işılak kimdir?
Kalk Gidelim 127. bölüm fragmanı
Sen Çal Kapımı 17. bölüm fragmanı
Uğur Işılak Öz eleştiri şarkı sözleri AK Parti'ye neler diyor?
Baraj 12. bölüm fragmanı
Cuma mesajları 2020 yeni resimli kısa cuma kutlama sözleri