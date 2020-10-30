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POLİTİKA

Muharrem İnce'nin A takımındaki 6 isim belli oldu! Barış Yarkadaş açıkladı

Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi'nin kurucuları arasında yer alan isimler ortaya çıkmaya başladı. Gazeteci Barış Yarkadaş; Erkin Şahinöz, Bilin Neyaptı, İpek Özkal, Hüseyin Baranel, Serkan Ufuk Akgün ve Ali Rıza Büyükuslu kurucular arasında yer aldığını duyurdu.

Sivas'tan yola çıkarak Memleket Hareketi başlatan Muharrem İnce, yarın İstanbul'da hareketin yol haritasını ve harekete katılan isimleri açıklayacağı toplantı öncesinde Barış Yarkadaş edindiği kulis bilgileri şöyle paylaştı:

"Muharrem İnce yarın (30 Ekim Cuma) İstanbul'da bir otelde arkadaşlarıyla birlikte saat 11:00'de bir basın toplantısı yapacak. Basın toplantısında Memleket Hareketi'nin Kurucular Kurulu'nu ilan edecek.

Bu Kurucular Kurulu'nun içerisinde 50 isim yer alacak. Edindiğim bilgiye göre sadece 47'si katılabilecek. 3 Kurucular Kurulu üyesinin ailesinde Koronavirüs çıktığı için onlar toplantıya katılamayacak. 

Muharrem İnce yarın 50 kişinin ismini açıklayacak ama 47 kişi ile basının karşısına çıkacak.Saat 22:52 itibariyle edindiğim bilgiye göre Memleket Hareketi'nin kurucular kurulunda şu isimler yer alacak: Ekonomist Erkin Şahinöz. Bitcoini Türkiye'ye tanıtan kişidir. Ekonomist ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Bilin Neyaptı. Kamu Yönetimi Doçenti İpek Özkal. Avrupa'da turizm işletmeleri sahibi Hüseyin Baranel.

Sanayici ve aynı zamanda Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgül'ün yeğeni Serkan Ufuk Akgün.F enerbahçe Üniversitesi'nin eski Rektörü Ali Rıza Büyükuslu. Kurucular Kurulu'nun yaş ortalamasının 43 olduğu gençlerden ve kadınlardan oluştuğu söyleniyor." 

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