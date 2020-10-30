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İstanbul'da trafik kilitlendi! Yolcu otobüsü alev alev yandı

Kavacık'ta seyir halinde olan yolcu otobüsü bir anda alev alev yanmaya başladı. Alevlere teslim olan otobüse itfaiye ekipleri müdahale edildi.

İhlas Haber Ajansı

Olay, saat 13.30 sıralarında Kavacık - Elmalı mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde bulunan yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle birden yanmaya başladı. Alevler kısa sürede otobüsü kaplayınca şoför otobüsü emniyet şeridine çekti. Otobüs yolcuları da otobüsü terk ederek yol kenarındaki bahçelik alana kaçtı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan yolcu otobüsünü çalışmaları sonucu söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otobüste maddi hasar meydana geldi.

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