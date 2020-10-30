Adana usulü fındık lahmacun nasıl yapılır çıtır çıtır benzersiz bir tat!

Lahmacun yemek için kebapçıya gitmenize gerek yok. Evde, imkanlarınız dahilinde leziz mi leziz bir lahmacun hazırlayabilirsiniz. Yapımı aşırı kolay bu lahmacunların ufak tefek olduğuna bakmayın lezzeti kendinden çok çok büyük. Gün menülerinize de rahatlıkla ekleyebileceğiniz, Adana usulü fındık lahmacunları sizlerde çok seveceksiniz.

Dışarıda yediklerinizden çok daha lezzetli olan bu lahmacunların yanına birde bol köpüklü buz gibi bir ayran olursa değmesin kimse keyfinize. O zaman ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz malzemelerimizi hazırlıyoruz. Tarifi bir yerlere not etmeyi ve evlerinizde denemeyi unutmayın, pişman olmazsınız. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler



Hamuru icin;

5 su bardağı un

2,5 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Harcı için;

400-500 gram yağlı kıyma. ( 100 gram kuyruk yağı)

4-5 adet orta boy domates

3-4 adet orta boy soğan

1 adet kapya biber (yoksa 2-3 adet yeşil biber kullanın)

1/3 demet maydonoz

1,5 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kırmızı toz/pul biber

1 çay kaşığı karabiber

Yarım su bardağı sıvı yağ

Tuz