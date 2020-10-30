Can Yaman koronavirüse rağmen sabaha kadar partiledi polis bastı
İTALYA'da geniş hayran kitlesine sahip olan oyuncu Can Yaman, dün akşam Ortaköy’de bir mekanda eğlendi. 12’den sonra mekanın kapanmasıyla birlikte soluğu başka bir yerde aldı.
Halloween (Cadılar Bayramı) partisine katılan ünlü oyuncu Can Yaman, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.
Gece yarısını geçmesine rağmen müziğin devam ettiği partiyi gece yarısı 3 civarı polis ekipleri bastı. Can Yaman mekandan tekne ile ayrıldı ve gece 4.50’da Bebek’de evine girerken görüntülendi.
Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Can Yaman’ın gergin olması dikkatlerden kaçmadı.