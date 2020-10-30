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Tokat'ta 4 erkek çocuğunu istismar etti! Rezilliğini maskeyle gizlemeye çalıştı

Tokat’ın Almus ilçesinde mahalle muhtarı 4 erkek çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli Beldesinde meydana geldi. Jandarma ekipleri 48 yaşındaki muhtarı M.K.'yı 4 erkek çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına aldı. İlçe Jandarma komutanlığında ifadesi alınan muhtar M.K, ifadesi alındıktan sonda Almus Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

M.K. cinsel istismar suçlaması ile Almus Adliyesine sevk edildi. M.K hakkında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi. M.K., 14 günlük karantina süresinin ardından Çamlıbel T Tipi cezaevine gönderilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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