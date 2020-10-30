İzmir semalarında deprem sonrası korkutan görüntü
İzmir Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle birlikte İzmir semalarında görülen yoğun toz bulutu herkesi korkuttu
Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da bile hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Toz bulutu sardı
Depremle birlikte gelen gelen görüntüler herkesi tedirgin etti. Sosyal medyaya düyen görüntülerde kentin üzerindeki toz tabakası herkesi dehşete düşürdü.