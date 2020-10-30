BIST 1.105
DOLAR 8,36
EURO 9,77
ALTIN 504,67
GÜNCEL

İzmir semalarında deprem sonrası korkutan görüntü

İzmir Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle birlikte İzmir semalarında görülen yoğun toz bulutu herkesi korkuttu

Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da bile hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Toz bulutu sardı

Depremle birlikte gelen gelen görüntüler herkesi tedirgin etti. Sosyal medyaya düyen görüntülerde kentin üzerindeki toz tabakası herkesi dehşete düşürdü.

 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de 6.6'lık deprem! Uzmanlardan son dakika yorumları
Nihat Hatipoğlu'dan olay 'bira içen kızlar' açıklaması: Ben de sizinle beraber oturayım mı deseydim
Koronavirüste üçüncü sırada olan Brezilya'da Bolsonaro: Sokağa çıkma yasağı delilik
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem oldu! İstanbul'da da hissedildi
Karabük için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştı
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK'ya darbe! 2 terörist öldürüldü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir çok şiddetli sallandı! İşte deprem anı
Diyarbakır'da şehrin göbeğinde dehşet anları! Birbirine girdiler sebebi ise bakın ne
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar öldü mü diziden ayrılıyor mu?
İstanbul'da trafik kilitlendi! Yolcu otobüsü alev alev yandı
Tokat'ta 4 erkek çocuğunu istismar etti! Rezilliğini maskeyle gizlemeye çalıştı
Vahide Perçin kimdir kaç yaşında kızı ve eşi kimdir?
Adana usulü fındık lahmacun nasıl yapılır çıtır çıtır benzersiz bir tat!
Okul tatilleri ne zaman 1. ara tatil ne zaman başlıyor?