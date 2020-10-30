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İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem oldu! Binalar yıkıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem oldu. 16,5 kilometre derinlikle meydana gelen deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.

İzmir ve çevresi bugün saat 14.51.’de büyük bir depremle sallandı. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi’nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıkladı.

16,5 kilometre derinlikle meydana gelen deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.

Depremin 15 saniye sürdüğü belirtiliyor. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Depremle birlikte gelen gelen görüntüler herkesi tedirgin etti. Sosyal medyaya dönen görüntülerde kentin üzerindeki toz tabakası herkesi dehşete düşürdü. Yıkılan binalar, kameralara yansıdı.

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