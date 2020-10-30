İzmir'de depreme canlı yayında yakalandı! Korku dolu anlar

İzmir ve çevresi bugün saat 14.51.’de büyük bir depremle sallandı. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi’nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıkladı.



Deprem anında canlı yayında olan bir gencin videoyu depremin ne derece yıkıcı bir büyüklükte olduğunu gözler önüne serdi.