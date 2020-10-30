BIST 1.106
DOLAR 8,37
EURO 9,78
ALTIN 506,94
GÜNCEL

İzmir'de depreme canlı yayında yakalandı! Korku dolu anlar

İZMİR'de meydana gelen depreme canlı yayında yakalanan bir gencin videosu depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

İzmir ve çevresi bugün saat 14.51.’de büyük bir depremle sallandı. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi’nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıkladı.

Deprem anında canlı yayında olan bir gencin videoyu depremin ne derece yıkıcı bir büyüklükte olduğunu gözler önüne serdi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu talimat verdi! CHP heyeti İzmir'deki depremin ardından bölgeye hareket etti
İzmir depremi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlundan İzmir'de ulaşım ve iletişim açıklaması
Yunanistan ve Fransa'dan Türkiye'ye İzmir depremine ilişkin yardım mesajı
Uzmanlar İzmir'deki şiddetli depremi değerlendirdi İstanbul'u tetikler mi?
İlham Aliyev İzmir depremi dolayısıyla Erdoğan'ı arayarak yardıma hazır olduklarını bildirdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir'de depremde bina çöktü! Enkaz başında yürek yakan feryatlar
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem oldu! Binalar yıkıldı
MHP Lideri Bahçeli'den İzmir depremi sonrası geçmiş olsun mesajı
İzmir depremi Aydın'dan da hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldü
İzmir semalarında deprem sonrası korkutan görüntü
Mesut Yılmaz'ın oğlu neden öldü intihar sebebi neydi?
İzmir'de 6.6 büyüklüğünde sallandı! İşte deprem anı
Babalık izni kaç gün 657 memurların babalık izni