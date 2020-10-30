Elmalı turta nasıl yapılır enfes bir lezzet!

Görüntüsüyle hemen hemen bütün pastane ve kafelerde görebileceğimiz bu leziz mi leziz tarifi sizde evinizde kendiniz yapabileceksiniz. Tadıyla hem misafirlerinizi hem de sizi mest edecek elmalı tart turta kek tarifinin nasıl yapıldığına gelin beraber bakalım. Elmalı tart turta kek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte malzeme listesi ile karşınızda elmalı tart turta kek tarifi! Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler

Hamuru için

150 gr tereyağı, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı pudra şekeri, 1 yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı su, 1 yemek kaşığı sirke, 1 paket vanilya 1 çimdik tuz, 3 - 3,5 su bardağı un

Elmalı Harç için

4 adet elma, 1 su bardağı toz şeker, bir çay kaşığı tarçın