BIST 1.108
DOLAR 8,37
EURO 9,78
ALTIN 507,02
İNTERNETHABER TV

Elmalı turta nasıl yapılır enfes bir lezzet!

Kokusuyla sizi mest edecek, soranıza şenlik katacak bu enfes tatlı tarifine ne dersiniz?  

Görüntüsüyle hemen hemen bütün pastane ve kafelerde görebileceğimiz bu leziz mi leziz tarifi sizde evinizde kendiniz yapabileceksiniz. Tadıyla hem misafirlerinizi hem de sizi mest edecek elmalı tart turta kek tarifinin nasıl yapıldığına gelin beraber bakalım. Elmalı tart turta kek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte malzeme listesi ile karşınızda elmalı tart turta kek tarifi! Şimdiden afiyetler olsun... 

Malzemeler

Hamuru için

150 gr tereyağı, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı pudra şekeri, 1 yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı su, 1 yemek kaşığı sirke, 1 paket vanilya  1 çimdik tuz, 3 - 3,5 su bardağı un

Elmalı Harç için

4 adet elma, 1 su bardağı toz şeker, bir çay kaşığı tarçın

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu talimat verdi! CHP heyeti İzmir'deki depremin ardından bölgeye hareket etti
İzmir depremi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlundan İzmir'de ulaşım ve iletişim açıklaması
Yunanistan ve Fransa'dan Türkiye'ye İzmir depremine ilişkin yardım mesajı
Uzmanlar İzmir'deki şiddetli depremi değerlendirdi İstanbul'u tetikler mi?
İlham Aliyev İzmir depremi dolayısıyla Erdoğan'ı arayarak yardıma hazır olduklarını bildirdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir depremi sonrası İstanbul'daki binada çatlak oluştu
İzmir'deki akademisyen depreme online derste yakalandı
MHP Lideri Bahçeli'den İzmir depremi sonrası geçmiş olsun mesajı
İzmir'de depremde viyadük çöktü! Kolonlar araçların üzerine düştü
İzmir'de deprem: Enkazdan yaralının çıkarılma anı
Mesut Yılmaz'ın oğlu neden öldü intihar sebebi neydi?
İzmir'de deprem sonrası çöken bina enkazından çığlık sesleri geldi
Babalık izni kaç gün 657 memurların babalık izni