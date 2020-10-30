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İzmir'de depremde viyadük çöktü! Kolonlar araçların üzerine düştü

İZMİR'de meydana gelen depremde Alsancak ilçesinde bir viyadüğün kolonları çöktü. O anları cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş yaşananları anlattı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 16.5 kilometre derinliğindeki deprem Ege ve Marmara'da da hissedildi. Saat 14.51'deki deprem 15 saniye sürdü. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Twitter'da paylaşılan bir videoda Alsancak ilçesinde depremde kullanılmayan bir viyadüğün kolonlarına çökme meydana geldiğini görüldü. Viyadüğün liman bölgesinde yer aldığı öğrenildi. Çöken kolonlar çok sayıda araca hasar verdi. 

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