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İzmir'de deprem sonrası çöken bina enkazından çığlık sesleri geldi

İZMİR'de deprem sonrası bir vatandaşın "burada kimse var mı ?" sorusuna enkazdan çığlıklar geldiği görüldü

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 16.5 kilometre derinliğindeki deprem Ege ve Marmara'da da hissedildi. Saat 14.51'deki deprem 15 saniye sürdü. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Sosyal medyaya düşen bir videoda depremde yıkılan bir bina enkazından, vatandaşın "burada kimse var mı ?" sorusuna çığlıklar geldiği görüldü

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