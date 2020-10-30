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İzmir'deki deprem anında kedinin kaçışması güvenlik kamerasında

İZMİR'deki 6,6 büyüklüğündeki deprem anı, Karşıyaka Bostanlı mahallesinde bulunan bir evin içerisindeki güvenlik kamerasına yansırken; evdeki kedini kaçışması, ev sahiplerinin çığlık atmaları ve dua etmeleri dikkat çekti.

Anadolu Ajansı

İZMİR'de merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem anı, Karşıyaka Bostanlı mahallesinde bulunan bir evin içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; deprem anında evdeki kedini kaçışması, ev sahiplerinin çığlık atmaları ve dua etmeleri yer alıyor.

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