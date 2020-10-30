İzmir'de depremin sesi ürpertti! Evde yakalanan aile büyük panik yaşadı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem oldu. 16,5 kilometre derinlikle meydana gelen deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. AFAD, depremde ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 152 kişinin yaralandığını duyurdu.



Depreme evinde yakalanan bir ailenin yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şiddetli depremde büyük panik yaşandığı görüldü.