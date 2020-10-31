İzmir depreminde enkazda kalan Günay kurtarıldı! Gitme abi ne olur

İzmir’de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sevindiren haber Doğanlar Apartmanı enkazından geldi. Depremden 9 buçuk saat sonra 15 yaşındaki Günay Özışık isimli çocuk alkışlarla enkaz altından çıkarıldı.

Günay'ı enkaz altında kurtarma ekipleri parmak kamerayla buldu. Kendisine ulaşan ekiplerle konuşan Günay'ın "Gitme abi" demesi herkesin yüreğini sızlattı.

9.5 saat süren çalışmalar sonunda Günay, enkazdan kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Oğlunun peşinden hastaneye gelen annenin, acil servise alınan çocuğunu görmek için sağlık personellerine ricada bulunması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. “Ben onun annesiyim. İyileşmesi için yanında olmalıyım. Ne olur beni de içeri alın” diyen anne, sağlık personelinin ikna etmesi sonucu acil servis önünde beklemeye başladı. Acılı anne, çocuk servisine sevk edilen Günay ile birlikte acilden ayrıldı.



Yaralı yolda hayatını kaybetti

Depremin sevindirici simalarından olan Günay’ın hemen ardından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen bir depremzedeyi almak için kapıyı açan acil servis görevlileri, yaralının birkaç dakika önce hayatını kaybettiğini öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, kapıları kapatılan ambulansla morga götürüldü.