İzmir depreminde enkazdan sağ çıkarıldılar! Türkiye'yi umutlandıran görüntüler

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 17 bina yıkıldı. Enkazlarda ekipler zamana karşı yarışıyor.

Şu ana kadar bir çok kişi enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. İşte depremden sonra enkaz alanlarından gelen ve Türkiye'nin yüreğine su serpen o kurtarma anları: