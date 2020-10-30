BIST 1.112
DOLAR 8,34
EURO 9,67
ALTIN 504,68
YEREL

İzmir depreminde enkazdan sağ çıkarıldılar! Türkiye'yi umutlandıran görüntüler

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde deprem sonrasında yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarma çalışmalarından güzel haberler geliyor.

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 17 bina yıkıldı. Enkazlarda ekipler zamana karşı yarışıyor. 

Şu ana kadar bir çok kişi enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. İşte depremden sonra enkaz alanlarından gelen ve Türkiye'nin yüreğine su serpen o kurtarma anları:

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de deniz yükselince boğularak can veren kişi herkesi kahretti
İzmir depremi ölü ve yaralı kaç oldu? 6.6 büyüklüğündeki depremde son durum
Tansu Çiller'den Mesut Yılmaz için başsağlığı
Sözcü İbrahim Kalın'dan deprem açıklaması
İzmir'de enkaz altından 6 saat sonra bir kişi canlı kurtarıldı
Fayiz es-Serrac istifa kararından vazgeçti!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Enkaz altındaki Günay ile kurtarma personeli arasında yürek burkan konuşma
Bakan Pakdemirli enkaz altındayken telefonla konuştuğu Buse'den güzel haber
Eda Ece'yle ayrılan Buğrahan Tuncer yeni sevgilisiyle yakalandı
İzmir Bayraklı'da yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi
İzmir'deki deprem anında kedinin kaçışması güvenlik kamerasında
Ayşecan Tatari anne oldu ilk kareyi paylaştı Çocuklar Duymasın'ın Duygu'suydu
İzmir'de depremin sesi ürpertti! Evde yakalanan aile büyük panik yaşadı
MHP Lideri Bahçeli'den İzmir depremi sonrası geçmiş olsun mesajı