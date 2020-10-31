İzmir'de enkaz altında kalan kedi böyle kurtarıldı
İZMİR’de meydana gelen depremde çöken binalarda başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama-kurtarma ekipleri, yıkılan bir binadan kedi kurtardı.
İçişleri Bakanlığı, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası bir binanın enkazının altında kalan kedinin kurtarılma görüntülerini paylaştı.
İçişleri Bakanlığı, Twitter hesabından paylaştığı videoda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arama kurtarma ekiplerinin depremden etkilenen Bayraklı ilçesindeki bir binanın enkazının altında kalan kediyi kurtarma çabaları yer aldı.
Görüntülerde arama kurtarma personelinin kediye ulaşmak için ortaya koyduğu mücadele ve kedinin kurtarıldıktan sonraki çabası yer aldı.