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İzmir'de depremin 14 ve 15. saatlerde gelen iki ayrı mucize kurtuluş! Biri 62 biri 53 yaşında

İZMİR'deki depremin ardından 14 ve 15. saatlerde iki mucize kurtuluş gerçekleşti. 62 yaşındaki Emine Eren, Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. 53 yaşındaki Fadime Tolu da Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 15 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken 14 ve 15. saatlerde iki mucize kurtuluş gerçekleşti.

Peş peşe gelen iki güzel haber herkesin umutlarının yeşermesine neden oldu. 62 yaşındaki Emine Eren enkaz altından yaralı şekilde kurtuldu. İlk müdahalesi enkaz yığınlarının üzerinde yapılan Eren, sedye ile hastaneye götürülürken, çevrede bekleyen vatandaşlar, alkışlarla ekiplere teşekkür etti.

15 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Ekipler gece boyu çalışmalarını sürdürürken, 06:30 sularında ikinci mucize gerçekleşti. 53 yaşındaki Fadime Tolu, İzmir'de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 15 saat sonra yaralı kurtarıldı. 14 ve 15. saatlerde gelen mucize kurtuluş, arama kurtarma ekiplerine büyük moral oldu.

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