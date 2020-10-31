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İzmir'de depremin şiddetini gösteren görüntüler! Sanki kıyamet kopuyordu

İZMİR'deki 6.6'lık deprem anında bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ve çalışanların çığlıkları tüyler ürpertici...

İZMİR'in Seferihisar ilçesi merkezli 6.6 şiddetindeki depremde 20'den fazla kişi hayatını kaybederken, enkaz altındaki 20 kadar kişiye ulaşma çalışmaları sürüyor. Depremin şiddetini gösteren video ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Depremin şiddetiyle işyerinin tüm raf ve ekipmanları yerinden oynarken, çalışanların çığlıkları tüyleri diken diken etti. İşte o anlar...

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