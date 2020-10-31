BIST 1.112
DOLAR 8,35
EURO 9,67
ALTIN 504,29
GÜNCEL

İzmir depremindeki enkazdan 17 saat sonra kurtarıldılar

İZMİR'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Barış Sitesindeki enkazdan 50 yaşındaki Nurcan Tosun, 17 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremde alt üç katı çöken Barış Sitesindeki bir apartmanın enkazında yürütülen çalışmalarda 17 saat sonra Nurcan Tosun'a ulaşıldı. Tosun, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine gönderildi.  Eşi İbrahim Tosun, büyük sevinç yaşadı. 

Arama kurtarma ekipleri, aynı apartmandan 62 yaşındaki Emine Eren'i 14 saat sonra kurtarmıştı. 

İki kişi daha kurtarıldı

Öte yandan İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Rıza Bey Apartmanı enkazından 16 yaşındaki İnci Okan ve Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından da Hülya Özmet, yaklaşık 17 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

Önce köpeği fıstık ardından İnci kurtarıldı

Bayraklı ilçesinde çöken 8 katlı Rıza Bey Apartmanı’nın enkazının altında mahsur kalan 16 yaşındaki İnci Okan ve köpeği Fıstık kurtarıldı.

Ege Denizi’nde, Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde Rıza Bey Apartmanı çöktü. Depremde, 16 yaşındaki İnci Okan ve köpeği Fıstık da enkaz altında kaldı. Enkazda arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, önce İnci Okan’ın köpeği, Fıstık’a ulaştı. Ardından da depremden yaklaşık 17 saat sonra saat 08.00 sıralarında İnci Okan’a ulaştı. Enkazdan yaralı kurtarılan İnci Okan, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'dan deprem sonrası 'sabır' tavsiyesi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan Karabağ için yine Rusya'nın kapısını çaldı
Bakan Murat Kurum'dan İzmir depremiyle ilgili önemli açıklamalar eşya ve kira yardımı yapılacak
İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu! Bakan Selçuk açıkladı
İzmir depremi, olası İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Okan Tüysüz yanıtladı
İzmir depremi ölü sayısı kaç oldu? 6.6 büyüklüğündeki depremde son durum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir'de enkaz altında kalan kedi böyle kurtarıldı
62 yaşındaki Emine Eren'in 14 saat sonra enkazdan çıkarılma anı
Erdoğan depremin son bilançosunu açıkladı
İzmir'de depremin 14 ve 15. saatlerde gelen iki ayrı mucize kurtuluş! Biri 62 biri 53 yaşında
İzmir'de depremin şiddetini gösteren görüntüler! Sanki kıyamet kopuyordu
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. bölüm fragmanı
Kabe'ye saldırı girişimi! Araba ile Mescid'i Haram'a girmeye çalıştı
Hekimoğlu 24. bölüm 2. fragmanı