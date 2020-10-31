BIST 1.112
DOLAR 8,35
EURO 9,67
ALTIN 504,29
GÜNCEL

Depremin ardından dikkat çeken görüntü! Vinçlerle ve kepçelerle destek verildi

İZMİR'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ilk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı binada yapılan arama kurtarma çalışması sırasında vinçlerle destek sağlandı. Binanın yan yatmaması için 3 vinçle destek verildi.

Ege Denizi’nde Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde Bayraklı ilçesinde bulunan Demirkent Sitesi’ndeki bir binanın ilk 3 katı çöktü. En alt katında iş yerlerinin bulunduğu bina yan yattı.

Ekipler, çöken bölümde arama kurtarma çalışması başlattı. Bazı kişilerin yaralı olarak kurtarıldığı bina, çökme ihtimaline karşın vinçlerle desteklendi. Üç vinç, ile binaya destek verildi. Ekiplerin binanın alt katlarındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Barış Sitesi'nde ise yan yatan bina iş makinalarıyla ayakta tutulmaya çalışılıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'dan deprem sonrası 'sabır' tavsiyesi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan Karabağ için yine Rusya'nın kapısını çaldı
Bakan Murat Kurum'dan İzmir depremiyle ilgili önemli açıklamalar eşya ve kira yardımı yapılacak
İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu! Bakan Selçuk açıkladı
İzmir depremi, olası İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Okan Tüysüz yanıtladı
İzmir depremi ölü sayısı kaç oldu? 6.6 büyüklüğündeki depremde son durum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir depremindeki enkazdan 17 saat sonra kurtarıldılar
İzmir'de enkaz altında kalan kedi böyle kurtarıldı
Erdoğan depremin son bilançosunu açıkladı
62 yaşındaki Emine Eren'in 14 saat sonra enkazdan çıkarılma anı
İzmir'de depremin 14 ve 15. saatlerde gelen iki ayrı mucize kurtuluş! Biri 62 biri 53 yaşında
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. bölüm fragmanı
İzmir'de depremin şiddetini gösteren görüntüler! Sanki kıyamet kopuyordu
Hekimoğlu 24. bölüm 2. fragmanı