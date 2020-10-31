Enkaz altındaki eşinin ve çocuklarının sesini duyan babanın sevinç anları

Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Seher Perinçek ve 10 yaşındaki ikizleri Elzem, Ezel, 6 yaşındaki Umut ve 3 yaşındaki Elif Perinçek’le ekipler temasa geçti.

Dairenin salon bölümünde hep birlikte bir arada oldukları öğrenilen aileye ulaşmak için baba Oğuz Perinçek de ekiplerle birlikte hareket ediyor. Enkaz altındaki aileye ulaşmak için bir metrelik bir mesafenin kaldığı öğrenilirken, eşinin sesini duyan Oğuz Perinçek ve ailesi büyük mutluluk yaşadı.