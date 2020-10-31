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Ev yapımı fellah köftesi nasıl yapılır?

Oldukça besleyici ve doyurucu bir tarif olan fellah köftesini evde yapmaya ne dersiniz?

Ülkemizin değişik yerlerinde küçük farklılıklarla yapılan bu lezzeti ister ana yemek olarak isterseniz de garnitür olarak tüketebilirsiniz. Özellikle sarımsaklı sosla birleştiğinde baş döndüren bir lezzet haline gelen bu tadı mutlaka denemelisiniz. Peki ev yapımı fellah köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ile ev yapımı fellah köftesi tarifi. Şimdiden afiyet olsun. 

Malzemeler Köftesi için;

2 su bardağı köftelik bulgur 1 su bardağı irmik Yarım su bardağı un 1 yumurta 1 yemek kaşığı salça 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber Yarım tatlı kaşığı karabiber Yarım tatlı kaşığı kimyon Tuz

Domates sosu için;

4-5 adet büyük boy domates 3-4 diş sarımsak (daha fazla da olabilir) 1 yemek kaşığı biber salçası Yarım demet maydanoz Tuz

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