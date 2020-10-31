İzmir'de anne ve 4 çocuğu 23 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı, dün 14.51'de meydana gelen depremde yıkıldı. Enkazda başlatılan arama- kurtarma çalışmaların mucizevi bir olay yaşandı.

Anne ve 4 çocuğu enkaz altında kaldı

10 kişinin yaralı kurtarıldığı enkazın altında oldukları saptanan anne Seher Dereli Perinçek ile 4 çocuğundan güzel haber ise saat 07.00 sıralarında geldi.

3. kattan gelen sesler üzerine irtibat kuruldu

Arama kurtarma ekipleri, 3’üncü kat seviyesinden gelen ses üzerine anne Perinçek ile irtibat kurmayı başardı.

Sağlık durumları iyi

Anne ile yanında olan çocukları 10 yaşındaki ikizler Ezel ve Elzem, 7 yaşındaki Umut ve 3 yaşındaki Elif'i kurtarma çalışmalarında mutlu sona ulaşıldı.

13.30 sıralarında çocuklardan biri enkazdan çıkarılarak ambulansa alındı. Aradan 5 dakika sonra sırasıyla annesi ve diğer üç çocuğu çıkarıldı.