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İzmir'de depremden 26 saat sonra mucize kurtuluş

İZMİR'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'ndan mucize haberler gelmeye devam ediyor. Daha önce 3 kadının kurtarıldığı binadan Helim Sarı adlı vatandaş 26 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından yıkılan binalardan birinde daha mucize yaşandı. Seferihisar açıklarında dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ilk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki arama-kurtarma sırasında çökme yaşanmaması için binaya vinçler ile destek sağlandı.

Enkaz altında olduğu belirlenen 3 çocuk babası Helim Sarı, 26 saat sonra sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Helim Sarı'nın alışveriş yapmak için apartmandaki bir markete girdiği ve bu esnada depreme yakalanarak enkaz altında kaldığı öğrenildi.

1 kişi ile daha temas var

Öte yandan, apartmanda bir kişi ile daha iletişim kurulduğu ve o kişiye yönelik kurtarma çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

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