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 Taksim’de hayaletlere yoğun ilgi! Korkmak yerine sarılıp fotoğraf çektirdiler

İSTANBUL Taksim’de bir anda ortaya hayalet kostümlü 3 kadın çıktı. Vatandaşlar o hayaletlerden korkmak yerine sarılıp fotoğraf çektirdiler.

Taksim Meydanında ve İstiklal Caddesi’nde bir anda hayalet kostümleriyle ortaya çıkan kadınlar ilgi odağı oldu. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, kadınlarla fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi. Bir esnaf ise kostümlü 3 kadın için, "Korona kovucu bunlar" yorumunda bulundu. Kadınların İstiklal Caddesinde gezdiği anlar renkli görüntüler oluştu.

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