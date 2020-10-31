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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir deprem bölgesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki deprem sonrası enkazın oluştuğu bölgeye ziyarette bulunarak arama- kurtarma çalışmalarından bilgi aldı.

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bornova ilçesinde kriz merkezindeki basın toplantısının ardından, depremin en büyük hasarı verdiği Bayraklı ilçesine geçti. Mansuroğlu Mahallesi'nde çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkaz alanına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın yanı sıra arama kurtarma çalışmalarını yürüten kurumların yetkilileri de eşlik etti.

Erdoğan'a, alandan ayrıldığı sırada bazı vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

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