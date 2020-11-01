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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan depremin simgesi İnci'ye hastanede ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; İzmir depreminde enkaz altında kalmasının ardından kurtarılan, görevli kadına 'abla çok korkuyorum... Elimi tutar mısın?' diyen İnci Okan’ı hastanede ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İzmir depreminde enkazdan çıkarılan İnci Okan’ı Ege Üniversitesi Hastanesinde ziyaret etti. Koca’ya ziyaretinde, İnci Okan’a ilk müdahaleyi yapan Sağlık Bakanlığı Umke Personeli Edanur Doğan eşlik etti.

16 yaşındaki İnci Okan, depremin 17. saatinde enkazdan kurtarıldı. Ona ilk yardım elini uzatan Sağlık Bakanlığı Umke Personeli Eda Doğan oldu. İlk olarak damar yolu açtı, ardından onu sakinleştirmek için elini tuttu. İnci Okan, yapılan müdahalenin ardından sağ olarak kurtarıldı. Hastanede tedavisi devam ediyor.

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