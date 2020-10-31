Bakan Fahrettin Koca enkazdan kurtarılan İnci'yi paylaştı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depreminde UMKE ekiplerinin enkaz altında tıbbi müdahalede bulunduğu 16 yaşındaki İnci Okan'ın kurtarılma anlarına ilişkin görüntüyü, "Umut var hep olacak" mesajıyla paylaştı.

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Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan kişilere ulaşmak için başlatılan çalışmalar sürüyor. Depremde İnci Okan da çöken Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kaldı.

Enkazda arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, İnci'ye ulaştı. UMKE ekibi, yıkıntıların arasında mahsur kalan İnci'ye ulaşıp, tıbbi müdahalede bulundu. Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü UMKE personeli Edanur Doğan, acı çeken İnci'nin elini tutarak, "Ben seni keman çaldığında dinlemeye de geleceğim. Çok güzel, çok akıllı bir kızsın sen. Birazdan dışarı çıkacağız seninle, annen bizi bekliyor. Sen çok güçlü bir kızsın" diyerek moral vermeye çalıştı. Küçük kız canının çok yandığını belirtince, görevli, "Özür dilerim canını yaktığım için" dedi.

İnci ise ağlayarak canının yapılan ilk müdahaleden değil, sıkışan bacaklarından dolayı yandığını söyledi. İlk müdahalesi enkaz altında yapılan İnci, ekipler tarafından yaklaşık 17 saat sonra buradan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sağlık görevlilerinin enkaz altında yaptığı müdahale ile İnci'nin kurtarılmasına ilişkin görüntüyü Twitter hesabından paylaşarak, "Umut var ve hep olacak" ifadesini kullandı.