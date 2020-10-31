Kemal Kılıçdaroğlu'dan deprem bölgesine ziyaret! İzmir Bayraklı'ya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir’in Bayraklı ilçesine geldi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e ulaştı.

Kılıçdaroğlu, 6.6 büyüklüğündeki depremde tamamen yıkılan Bayraklı içesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu bölgeye geldi.

Çalışmalar hakkında bilgi aldı

8 katlı, 29 dairenin bulunduğu apartmandaki kurtarma çalışmaları hakkında AFAD ve sivil toplum kuruluşlarından bilgi alan Kılıçdaroğlu, daha sonra açıklama yapmadan buradan ayrıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra, Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi’ndeki tamamen yıkılan 7 katlı 28 daireli Emrah Apartmanı'nın enkaz alanına gitti.

Burada da yetkililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, enkazdaki çalışmaları izleyen bir kadınla konuşup taziyelerini iletti.

Özel ve Yavaş eşlik etti

CHP liderine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Grup Başkanvekili ve milletvekili Özgür Özel de eşlik etti.