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Gaziantep'te depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi adliyeye sevk edildi

İZMİR depremiyle ilgili sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan R.A. hakkında işlem başlatıldı.

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Binevler Mahallesi'inde yaşayan R.A.'nın, İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından olumsuz video paylaşımında bulunduğu tespit edildi.

Tespitin ardından harekete geçen Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi evinde yakaladı.

Adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan kişi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

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