BIST 1.112
DOLAR 8,35
EURO 9,67
ALTIN 504,29
HABER /  GÜNCEL

Bakan Gül: Çirkin paylaşımlarla ilgili 3 kişi gözaltında kimse acımızı suistimal edemez

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyada depremle ilgili provokatif paylaşımlar yapan kişilere yönelik gerekli takiplerin yapıldığını belirtti.

Abone ol

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, depremin ardından sosyal medyadan yapılan çirkin paylaşımlar yapan şahıslar hakkında açıklamalarda bulundu.

3 şüpheli gözaltında

Bakan Abdulhamit Gül, Cumhuriyet başsavcılıklarının soruşturma başlattığını; Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

"Kimse acımızı suistimal edemez'' 

Bakan Gül, ''Tüm kurumlarımız İzmir’in yaralarını saramaya devam edecek. Dualarımız enkaz altındaki vatandaşlarımızla. Ortak acılar ortak duygudaşlığı gerektirir. Cumhuriyet başsavcılıklarımız acılarımız enkaz altındayken bu acıları provoke edenlere karşı soruşturmalarını başlatmıştır. Kimse birliğimizi kardeşliğimizi acımızı suistimal edemez bunu etmek isteyenlere de adaletimiz asla müsaade etmeyecektir. Tüm süreçlerde yine gerekli takip yapılmaktadır '' ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Murat Kurum'dan İzmir depremiyle ilgili önemli açıklamalar eşya ve kira yardımı yapılacak
İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu! Bakan Selçuk açıkladı
İzmir depremi, olası İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Okan Tüysüz yanıtladı
İzmir depremi ölü sayısı kaç oldu? 6.6 büyüklüğündeki depremde son durum
İzmir'de depremdeki enkazdan 17 saat sonra kurtarıldılar
BAE Veliahtı'nın 'paralı' gazetecisinden alçak İzmir depremi paylaşımı!
ÖNCEKİ HABERLER
Rızabey Apartmanı'nın yıkılmadan önceki halinin fotoğrafları ortaya çıktı
Sadakat nine 85 yaşında okuma yazma belgesi aldı
Trabzonspor'da beklenen gelişme! Teknik direktör Eddie Newton kovuldu
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'dan deprem sonrası 'sabır' tavsiyesi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan Karabağ için yine Rusya'nın kapısını çaldı
Mesut Yılmaz'ın oğlu neden öldü intihar sebebi neydi?
Yorumlar