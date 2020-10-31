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DEAŞ’ın sözde komutanı Adana’da yakalandı

Demirören Haber Ajansı

DEAŞ’ın, Suriye’nin Deyrizor bölgesinin sözde komutanı H.K. ile ona yardım ve yataklık eden İ.K., polisin operasyonuyla yakalandı. H.K.’nin, Mısır, Fas, Tunus gibi ülkelerden gelerek DEAŞ’a katılan militanların, silahlı ve canlı bomba eğitimlerini planladığı öne sürüldü.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu DEAŞ’ın sözde komutanının Adana’da olduğu bilgisine ulaşıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan kararla harekete geçen ekipler, 1 ay önce kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığını belirlediği DEAŞ’ın sözde bölük komutanı H.K.’nin, saklandığı adresi belirledi. 29 Ekim günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’ndeki adrese şafak vakti operasyon düzenleyen polis, H.K. ile ona yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen İ.K.’yi kıskıvrak yakaladı.

Silah ve bomba eğitimi veriyormuş

Suriye’nin Deyrizor kentinin sözde bölük komutanı olduğu ve toplam 6 bölükte Mısır, Fas, Tunus gibi ülkelerden gelen militanların barınma, eğitim planlaması ve silahlı eğitim almalarını koordine ettiği öne sürülen H.K.’nin, 2014 yılında ideolojik ve silahlı eğitim aldığı da öğrenildi. H.K.’nin, bu bölüklere gelen militanlara biksi, kalaşnikof ve tabanca eğitimlerinin yanı sıra canlı bomba olarak eğitilen militanlara bombalı yeleğin takılması ve kullanım yöntemlerini de öğrettiği öne sürüldü.

Yakalanma korkusuyla Türkiye'ye kaçmış

YPG/PKK’nın Deyrizor’u alması üzerine bir süre kentte saklanan H.K.’nin, yakalanacağı korkusuyla ailesiyle birlikte kaçak yollarla Türkiye’ye geldiği ve Adana’da tarım işçisi olarak çalışmaya başladığı öğrenildi. Polisin operasyonuyla gözaltına alınan şüphelilerden İ.K.’nin de H.K.’ye yer temin ettiği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. ile İ.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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