İzmir depremi sonrası skandal ifadeler kullanan provokatör yakalandı

İZMİR'i sarsan 6.6'lık deprem sonrası "Din yok, iman yok, namaz yok. Felaketi birazda kendileri istedi" şeklinde ifadeler kullanan şahıs yakalandı.

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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce yaptığı paylaşımda, "Türk polisi yakalar ve yakaladı" ifadelerini kullandı.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından birçok bina yıkılırken, şimdiye kadar 24 kişi hayatını kaybetti 804 kişi de yaralandı. Depremin ardından büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 410 artçı deprem yaşanırken, arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.

"Din yok, iman yok, namaz yok"

Sosyal medya üzerinde depremle ilgili olarak binlerce paylaşımda bulunulurken, bir vatandaşın açıklamaları gündeme geldi. Çektiği video ile kendince depremi yorumlamaya çalışan şahıs, "Biraz oranın halkının kendine gelmesi lazım. Din yok, iman yok, namaz yok. Bu felaketi biraz da kendileri istemiş gibi oldu" dedi.

"Ne olursa olsun fark etmez"

Şahıs videonun devamında ise "Türkler sağ olsun, Müslümanlar sağ olsun. Öbürlerine de ne olursa olsun fark etmez" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım sosyal medyada herkesin tepkisini çekerken, konuyla ilgili olarak harekete geçen polis şahsı yakaladı. Açıklamada bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Türk polisi yakalar ve yakaladı" ifadelerini kullandı.