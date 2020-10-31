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İzmir'de elektrik ve doğalgaz kesintisi! Enerji Bakanı Dönmez açıkladı

İZMİR'de depremin ardından elektrik ve doğalgaz kesintisi yaşanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "An itibarıyla 17 bin 824 abonenin elektriği kesik. Onlar da süratle verilecek" dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'deki son durumla ilgili "An itibarıyla 17 bin 824 abonenin elektriği kesik. Onlar da süratle verilecek" dedi. Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle;

- Deprem anı itibarıyla 4 bin 500 abonenin elektriği kesilmişti. AFAD ekipleriyle koordinasyon içinde süratle elektrik verilmeye başlandı.

- An itibarıyla 17 bin 824 abonenin elektriği kesik. Onlar da süratle verilecek.

- Bayraklı'da doğalgaz kesintileri var, 3 bin civarında abonenin gazı kesik. Bu da önümüzdeki saatlerde süratle tamamlanacak.

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