Tsunamide boğulan Fatma Erçetin kahretti! Sandalyeden kalkamamış

SIĞACIK'ta deprem sonrası yaşanan tsunamide boğulan kişinin Fatma Erçetin olduğu ortaya çıktı. Yaşlı kadın yürüme zorluğu çektiği için binadan çıkınca sandalyeye oturtulmuş. Bu sırada vuran sel suları yaşlı kadının boğularak ölmesine sebep olmuş.

Abone ol

Depreme evde yakalanan Fatma Erçetin ve çocukları, sarsıntının sona ermesinin ardından dışarı çıktı. Yürüme zorluğu çektiği için Fatma Erçetin bir sandalyeye oturtulurken, çocukları ise diğer komşularına bakmak için bir sokak arkaya gitti. Bu sırada tsunami nedeniyle deniz sularının yükselmesiyle Fatma Erçetin, oturduğu sandalyeyle birlikte akıntıya kapıldı.

Sürüklenen Fatma Erçetin, tesadüfen yakınları tarafından sudan çıkarıldı. Fatma Erçetin, vatandaşların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Erçetin’in cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Torunu tesadüfen buldu

Fatma Erçetin'i sel sularından çıkaran kişinin, tesadüfen oradan geçen torunu Yaşar Erçetin olduğu ortaya çıktı.

O anları anlatan Yaşan Erçetin, şunları söyledi:



*"Ben arkadaşımla birlikte kaldırımda dururken babaannemi suların arasında gördüm. Hemen can havliyle suya girerek onu çıkarıp kaldırıma yatırdım. Baygın bir vaziyetteydi. Hemen ambulansı aradık ancak yollar kapalı olduğu için yetişemediler. Suyun içinde ilk olarak tanımamıştım ancak ceketini görünce durumu anladım. Deprem olduğu için onu dışarıya çıkarmıştık. Annem de komşulara bakmaya gelmişti. O sırada babaannem komşularıylaydı. İyi yürüyemediği için sulardan kaçamadı".

Fatma Erçetin'in sudan çıkarılmasına yardım eden Mustafa Keleş ise, "Depremden sonra insanlar deniz kenarına toplanmıştı. Sular yükselince yaşlılar oldukça zorlandı. Biz de burada bulunduğumuz için onlara yardım ettik. Ben otururken suyun içinde birinin olduğunu gördük. Hemen suya girerek çıkardık. Yollar kapalı olduğu için ambulans da giremedi ve teyzemizi kurtaramadık. Çok zor bir durumdu. Allah bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

Sığacık Mahallesi Muhtarı Yaşar Keleş, tekerlekli sandalyedeki bir kişinin deniz yükseldiği sırada su altında kalarak hayatını kaybettiği bilgisini verdi:

“Bizim mahallede teyzemiz, elinde büyüdük sayılır. Tekerlekli sandalyedeydi. Deprem olunca evden tekerli sandalyeyle çıkardılar. O an deniz geldi, herkes panik içerisindeydi, onun da tekerlekli sandalyesi devrildi. Koşturduk, kaldırdık, kurtardık ama su yutunca kurtaramadık. Tsunami oldu, herkes can derdinde, bir boy deniz oldu. Onu sonradan bulduk kaldırdık ama kurtaramadık. İki tane oğlum onu kurtardı sudan. Biz kurtardıktan sonra bir müddet nefes alıyordu, ambulansı aradık ama gelemedi, nasıl gelsin ambulans, her taraf deniz içinde. Kollarımızda öldü. Ambulans gelemedi, denizin içinde kaldık. Suyun gelmesi ve geri çekilmesi neredeyse yarım saat sürdü. Başka suya kapılan da oldu ama ölmedi. ”