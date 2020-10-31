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İzmir depremi Kuşadası'nı da sarstı! 35 yaralı ve 100 binada hasar var

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 35 kişi hafif yaralandı, 4'ü ağır 100 binada hasar oluştu. Türkmen Mahallesi’ndeki bir site ise tamamen boşaltıldı.

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Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Kuşadası’nda da 35 kişi hafif yaralandı. Depremin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi tarafından bir kriz masası kuruldu.

Kuşadası İnşaat Mühendisleri Odası ile iş birliği yapan ekipler, ilçe genelinde 4’ü ağır 100 binada hasar oluştuğunu belirledi. Türkmen Mahallesi’ndeki Yalçındağ Sitesi ise evlerin kolon ve duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle AFAD ve AKE görevlilerinin gözetiminde tamamen boşaltıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte kentte inceleme yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hasarlı bina tespitinin büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

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