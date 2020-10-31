İzmir Bayraklı'da jandarma 8 noktada arama çalışmalarına katıldı

JANDARMA Özel Asayiş Komutanlığı'nca (JOAK) yapılan açıklamada, 132 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personelinin Bayraklı bölgesinde 8 noktada, arama çalışmalarına destek verdiği bildirildi.

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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı bölgesinde meydana gelen enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nca bölgedeki arama kurtarma çalışmaları ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, çalışmaların Bayraklı'daki 8 noktada sürdüğü ve bu çalışmalara Van, Bingöl ve Elazığ'daki depremlerden tecrübeli olduğu belirtilen 132 JAK personelinin destek verdiği bildirildi.

Aralıksız devam eden çalışmalarda ayrıca İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 391 personel ile jandarma insanlı keşif uçağı, jandarma helikopteri, 4 arama kurtarma köpek timi, 2 kadavra köpek timinin faaliyet gösterdiği ifade edildi.