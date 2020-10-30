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Erdoğan depremin son bilançosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depremiyle ilgili son rakamları kamuoyu ile paylaştı. Erdoğan, İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depreminde vefat edenlerinin sayısının 12'ye yükseldiğini yaralı sayısının ise 438 olduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan, devletin tüm birimleriyle vatandaşının yanında olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan, katıldığı programda İzmir depremiyle ilgili son rakamları kamuoyu ile paylaştı. 

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Vefat sayımız 12 idi, yaralı sayımız 438 idi ve bunların içerisinde 5 vatandaşımız ameliyatta, 8 vatandaşımız yoğun bakımdaydı. Şu an itibariyle 17 binada arama çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz bakan arkadaşlarımızla tüm kurumlarıyla deprem anından itibaren yıkıntılar altında olan vatandaşlarımızı kurtarmak ve sarsıntıdan etkilenen herkese yardımcı olmak üzere hareket geçmiştir."

Ayrıntılar geliyor...

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